Namaso, o exemplo de Pepe e o trabalho com Conceição: "Sabe o que quer dos jogadores"

Aprender com Taremi, Toni, Evanilson: "Aqui todos aprendem uns com os outros todos os dia, pois o nível de treino é muto alto e estamos sempre a aprender uns com os outros, inconscientemente e não necessariamente com colegas da tua posição. O Pepe é um grande exemplo, todos na equipa olham para ele e para o que ele faz, para tentar aprender."

Como te descreves como jogador? "Diria que sou um jogador excitante, quando tenho a bola, levanto as pessoas dos lugares, pois sinto que consigo fazer algo diferente e sou um jogador explosivo, forte, mas talentoso. Marco golos, mas também assisto. Posso melhorar a minha concentração durante o jogo e a minha parte defensiva também pode melhorar. E preciso de ser mais eficiente, implacável, em frente da baliza. Se marcou dois ou três golos, tenho de ir à procura de mais, de quatro, de cinco, seis. É talvez isso que levo de mais importante desta época, tentar ser mais letal."

Trabalhar com Sérgio Conceição: "Tem sido muito bom, uma experiência diferente para mim. O míster sabe o que quer dos jogadores e, na maioria das vezes, consegue obter isso. Tem-me ajudado imenso. Fala muito connosco, sobre o que podemos evoluir."

Tens referências ou ídolos? "Muitos. O primeiro é o Samuel Eto'o, alguém que gostava muito quando era novo, também pela ligação aos Camarões. Este é estranho, mas o Daniel Sturridge, sempre gostei dele. Quando era novo, apoiava o Liverpool e apreciava-o bastante. E gostava também do Steven Gerrard, mas também do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo, do Messi... enfim, os óbvios. E também do Fábregas."