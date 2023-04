Namaso em ponto de ebulição: "Será um jogador de elite daqui a dois anos"

Anglo-camaronês esteve diretamente envolvido em dois golos nos últimos dois jogos e Meyong antecipa a "explosão" de um jogador "com perfil à Porto". Em declarações a O JOGO, o antigo avançado aponta Sérgio Conceição como "o treinador ideal" para o crescimento de Danny, que espera ver na seleção dos Camarões: "Tem características únicas."

A vitória do FC Porto em Paços de Ferreira, no sábado, voltou a provar que Namaso não precisa de muito tempo para mostrar serviço. Uma semana depois de entrar em campo para carimbar o triunfo suado sobre o Santa Clara (2-1), no Dragão, o avançado de 22 anos foi lançado aos 77" na Mata Real e assistiu Toni Martínez para o 2-0, aos 83".

Sinais de aproveitamento deixados pelo camisola 19, que, aos olhos de Albert Meyong, lançam as bases para a "explosão definitiva" de Danny no prazo máximo de duas temporadas. "Se tiver mais oportunidades, vai agarrá-las e acredito que vai rebentar na próxima época. Se não acontecer, no pior dos casos vamos ter um jogador de elite daqui a dois anos", vaticina o antigo avançado a O JOGO.