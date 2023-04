Namaso e Toni Martínez na luta: o onze provável do FC Porto ante o Portimonense

Alternativas a Evanilson, lesionado, têm somado golos e assistências nos últimos jogos. O FC Porto-Portimonense, da 26.ª jornada da Liga Bwin, inicia às 20h30 deste domingo.

Com Evanilson de baixa, restam Danny Namaso e Toni Martínez para a vaga ao lado de Mehdi Taremi. Pelo menos, assumindo que Sérgio Conceição não abdicará do 4x4x2 e dos jogadores aos quais tem recorrido perante a indisponibilidade do camisola 30.

Para lá do que foi o trabalho de Namaso e Toni no Olival nas últimas duas semanas, sabe-se que oferecem coisas diferentes ao FC Porto. O anglo-camaronês é um avançado mais móvel, semelhante em alguns aspetos a Taremi, a quem deu a marcar na última vez em que alinharam juntos de início - derrota por 1-2 contra o Gil Vicente. Já o espanhol tem argumentos fortes no jogo aéreo e no ataque à profundidade. Curiosamente, nas últimas duas vezes em que foi titular, jogou em parceria com Namaso: ambos marcaram na visita a Chaves e Martínez somou uma assistência frente ao Estoril.

Antes disso, refira-se, Toni esteve no onze com Taremi diante do Rio Ave e assinou o único golo do jogo. Cartas na mesa, cabe a Sérgio escolher.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Uribe e Galeno; Taremi e Namaso.

Rodrigo espreita marca centenária

Rodrigo Conceição está na expectativa de atingir uma marca especial na carreira: o centésimo jogo como sénior. O que poderá acontecer já esta noite. O lateral-direito de 23 anos foi titular na última partida, no 0-0 do FC Porto em Braga, mas a tarde esteve longe de lhe correr bem, acabando por sair aos 39 minutos, passando Pepê para as suas funções. E essa é outra possibilidade para Conceição suprir a ausência de João Mário, lesionado desde a receção ao Estoril. Alinhar com o brasileiro no lado direito da defesa seria uma forma do treinador não abdicar de nenhum dos criativos no setor mais adiantado, concretamente Galeno - a opção mais provável para começar no banco, caso Sérgio opte por alinhar Rodrigo de início.

Em todo o caso, o camisola 17 está a um pequeno passo do centenário. Soma 56 partidas pelas equipas A e B do FC Porto, 16 pelo Moreirense e 27 pela formação B do Benfica. Esta época, Rodrigo começou por jogar às ordens de António Folha na II Liga, mas foi promovido ao plantel principal dos dragões.