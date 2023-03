"Namaso disse-me para esperar. Mas será que tenho tempo para isso?"

Selecionador dos Camarões deixa aviso ao avançado do FC Porto.

O crescimento do tempo de jogo de Namaso no FC Porto aguçou a vontade, por parte dos Camarões, de contar com o internacional jovem inglês [que tem dupla nacionalidade]. O avançado tem feito parte das últimas pré-convocatórias, mas ainda não chegou à lista final e, pelos vistos, a culpa é do próprio, que recebeu mesmo um aviso de Rigobert Song, selecionador dos "Leões Indomáveis".

Questionado sobre a ausência do jogador, Song foi direto ao assunto. "O Namaso disse-me para esperar. Essa é a informação real. Mas será que tenho tempo para isso? Pedem-me vitórias, por isso, faço-o com aqueles que estão operacionais, que estão presentes e que querem vir. Não tenho escolha", esclareceu Song, vincando que "a porta continua aberta para toda a gente", incluindo o avançado do FC Porto.

Namaso leva cinco golos e uma assistência em 28 jogos pelo FC Porto esta teporada.