Namaso depois do FC Porto-Rayo: "Falta um bocadinho..."

Namaso marcou o golo do empate

Declarações de Namaso ao Porto Canal depois do FC Porto-Rayo Vallecano (1-1)

Sobre o golo e jogar no Dragão: "É sempre «bom jogar neste estádio e também marcar. É sempre muito especial para mim. Estamos felizes por voltar a casa. A pré-época tem sido boa, sempre no máximo. Estamos preparados"

Sobre o jogo: "É muito especial marcar neste estádio, praticamente cheio. Controlámos o jogo de início ao fim, mas falta um bocadinho de... não sei. Tentamos sempre ganhar, foi uma pena porque não foi o resultado que merecemos."

Partilhar ataque com Fran: "É muto bom jogador e vai ajudar-nos muito com os movimentos dele e a finalização. É bom partilhar o campo com ele."

A Supertaça: "É um jogo que vale um título e estamos a procurar mais títulos. Estamos preparados".