"Nalguns jogos, parece que está a haver uma reunião do Conselho de Ministros na Luz"

O JOGO ouviu onze figuras da política e do futebol que reiteram a ânsia de ver os fãs no estádio. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu às três perguntas do nosso jornal.

1 -A polémica do apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira gerou várias declarações de políticos nada abonatórias para o futebol. Esse ponto de vista dos políticos explica de alguma forma, por exemplo, a ausência de público nos estádios? Há uma birra do Estado para com o futebol?

A ausência dos políticos do futebol não é uma realidade. Basta ver que, para acompanhar a Seleção, o povo português, que a ama, não pode estar presente, mas o Presidente da República, o primeiro-ministro e alguns ministros nunca perdem a oportunidade.