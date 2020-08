Nakajima: o que disseram Pinto da Costa e Luís Gonçalves e as dúvidas dos adeptos

Jogador está no Porto e pronto para começar a trabalhar, mas ainda não o fez. O FC Porto não justificou porquê nem explicou se o japonês conta.

Aquela que deveria ser a principal novidade do regresso do FC Porto ao trabalho acabou por não o ser. Nakajima não esteve no Olival durante a manhã e no período em que os jornalistas marcaram presença para contar quem se apresentou e quem faltou à chamada. O caso do japonês mantém-se um mistério e o FC Porto não o explicou, apesar das tentativas de O JOGO.

A informação recolhida pelo nosso jornal é a de que o jogador realmente regressou ao Porto - Theodoro Fonseca trouxe-o do Japão - e queria começar a treinar já ontem, mas tal não lhe foi permitido. Ora, na prática falta saber quem não o permitiu e por que razões. Sérgio Conceição entende que esse é um assunto para os diretores e disse-o algumas vezes antes da época passada terminar. Luís Gonçalves, no final de julho, garantiu uma solução. "É um problema pessoal, que não escondemos e que vamos resolver. Não há nenhuma situação complicada. Vamos resolver", prometeu em entrevista ao Porto Canal.

Pinto da Costa, a O JOGO, foi mais claro: "Entrou em pânico, incompreensivelmente, mas as pessoas não entram em pânico porque querem. Não se sentia capaz, nem foi capaz de ultrapassar os problemas. Entrou numa autêntica paranoia. Mas não temos pena de morte no FC Porto e claro que ele conta. No princípio da próxima época será reintegrado", prometeu. A verdade é que isso não aconteceu, pelo menos ontem e há diversas explicações possíveis para o afastamento, desde alguma questão relacionado com os indispensáveis testes à covid-19 (chegou ao Porto oito horas antes da apresentação), como à própria situação do passado e à necessidade de clarificar algumas coisas. Do lado de Conceição, apurou o nosso jornal, o entendimento é de que o assunto continua a pertencer à SAD. Certo é que o jogador continua de fora, mesmo estando em Portugal e com vontade de treinar. E também que o FC Porto não quis comentar ou explicar a ausência e nem o nome do jogador mencionou no primeiro boletim de treino da nova época. Zé Luís, por exemplo foi clarificado logo ao final da manhã. Theodoro Fonseca, empresário do jogador, também não atendeu as tentativas de contacto de O JOGO.

Ausência de referências é total

A ausência do jogador criou estranheza e suscitou muitas dúvidas entre os adeptos, que as expressaram de forma clara nas redes sociais. Poucos acreditam que o jogador realmente conte, porque o clube há muito tempo que não menciona o nome de Nakajima. Em maio, quando este se ausentou dos treinos, a situação não foi relatada nem oficialmente clarificada. Desde então, em situações pontuais, como o aniversário de Nakajima, também nunca se referiu a ele, ao contrário do que tem feito com todos os jogadores e até com antigos jogadores.