Nakajima não fica no FC Porto e vai seguir para o Portimonense

Avançado japonês será emprestado pelo FC Porto ao Portimonense até ao final da temporada. O médio Ewerton também deverá seguir para o mesmo destino.

O futuro de Shoya Nakajima está prestes a ficar definido. FC Porto e Portimonense chegaram a acordo para o empréstimo até ao final da temporada e o avançado vai rumar ao Algarve, onde jogou entre 2017 e 2018.

O japonês de 27 anos não tem espaço nas opções de Sérgio Conceição e segue então para nova cedência - na época passada ainda realizou nove jogos pelos dragões, mas foi depois emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A experiência, no entanto, não foi feliz, porque uma lesão grave tirou Nakajima dos relvados, tendo feito apenas dois jogos no Al Ain.

Além de Nakajima, Ewerton também deverá assinar pelo Portimonense, restando saber quais os moldes do negócio. O brasileiro, 28 anos, tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas também não conta para os azuis e brancos e procura colocação, sabendo qe tem também mercado no Japão, onde representou o Urawa Reds. Recorde-se que o médio jogou pelos algarvios na segunda metade de 2020/21, por empréstimo do FC Porto, tendo marcado um golo em 18 jogos.