Nakajima teve uma fonte de inspiração: "Aparecia nos treinos e fazia aquelas fintas"

Na formação, o avançado copiava o estilo da estrela brasileira e reproduzia tudo com facilidade.

A capacidade de finta é uma das principais características de Nakajima, que procurou aprimorá-la desde muito novo, tendo um dos jogadores mais habilidosos como referência: Ronaldinho Gaúcho. A história é contada e recordada por um dos primeiros treinadores do japonês do FC Porto. Hideyuki Ozawa trabalhou desde muito cedo com Nakajima, mas as memórias estão bem frescas. "Ele gostava do Ronaldinho e praticava muito as jogadas dele, também conseguia fazer a finta do elástico que o Ronaldinho fazia, ou passando a bola por cima de um adversário - o Shoya [Nakajima] fez isso com um treinador com 1,80 metros! Nessa altura, ele era mais baixo uns 40 centímetros. Nunca lhe ensinámos essa finta, mas ele aparecia nos treinos e conseguia fazer aquelas fintas, porque praticava muito. Bastava-lhe ver uma uma vez para a reproduzir de seguida", recordou Ozawa em declarações à "Tokyo Sports".

Com o extremo a jogar ao mais alto nível no FC Porto, o antigo treinador vê nele uma técnica mais madura. "É um jogador que consegue fazer as coisas naturalmente, basta olhar para os movimentos corporais dele, faz tudo sem desconforto. É rápido a executar, como Messi, Iniesta ou Kubo, e arranca em velocidade no momento certo, conseguindo desequilibrar o adversário."

Ozawa destacou também a forma como Nakajima encarava os treinos. "Não foi o melhor jogador que vi com a idade dele. Havia outros com melhor avaliação, quando ele se estreou na liga japonesa. Mas sempre foi um miúdo que trabalhava muito e que se esforçava: nesse aspeto, foi do melhor que encontrei. Um dia elogiei-o pelo esforço que tinha feito e ele respondeu que não via isso como esforço. Acho que se divertia mais do que outra coisa", acrescentou. Outro aspeto importante é a concentração. "Mostrou sempre uma grande capacidade para se focar no que precisava para melhorar, por isso é um jogador que tem tendência para crescer sempre. Poderá tornar-se num dos melhores internacionais japoneses da atualidade", apontou Ozawa.