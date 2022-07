Na Turquia falam de uma alegada viagem ao Porto por Sérgio Oliveira

Médio dos dragões na lista do Galatasaray.

O interesse do Galatasaray em Sérgio Oliveira deverá em breve traduzir-se na apresentação de uma proposta ao FC Porto. De acordo com a "Milli Gazete", o presidente do clube de Istambul, Erden Timur, encontra-se em Itália para tentar fechar João Pedro (Cagliari) e viajará de seguida com destino à Invicta, com o objetivo de negociar o médio.

Oliveira não entra nas contas dos dragões e vai treinando à margem do plantel. Esteve emprestado à Roma na segunda metade da última época, tendo apontado três golos em 22 jogos. Ajudou, aliás, a equipa de Mourinho a conquistar a primeira edição da Conference League.