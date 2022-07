Na mira do FC Porto, Alcaraz é aprovado pelo adjunto do Racing: "É muito completo"

Treinador adjunto do Racing Avellaneda destaca a capacidade do médio para chegar à zona de finalização, a boa condução de bola e os golos que marca livre e de cabeça.

Carlos Alcaraz, o médio argentino que está a ser equacionado pelo FC Porto, tem apenas 19 anos, mas caminha para ser um caso sério. A garantia, em forma de aprovação, é dada a O JOGO por Juan Fleita, treinador adjunto do Racing Avellaneda e atual responsável pela equipa de "reservas" do clube.

"Carlitos chegou com idade ainda de juvenil, mas foi crescendo rapidamente. É um médio interior com muita capacidade para chegar à zona de finalização, que tem boa condução de bola, marca golos de livre e mostra grande capacidade no jogo aéreo. Por isso é que já marcou alguns golos de cabeça. Isso transformou-o num jogador completo", descreveu o treinador e antigo avançado do Racing Avellaneda.