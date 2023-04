"Na Luz, o FC Porto passou por cima do Benfica com uma grande facilidade mental"

ENTREVISTA - Herói do título de 2012/13 aponta as chaves da recuperação pontual dessa época e revê a mesma mentalidade na equipa atual. Em entrevista a O JOGO, Kelvin, agora jogador do Ryukyu, do Japão, recorda que o FC Porto tinha "uma equipa muito forte" na altura. Recente vitória na Luz mostrou dragões superiores a "nível mental".

Em 2012/13, o FC Porto anulou uma desvantagem de quatro pontos em relação ao Benfica para resgatar o título nacional. O herói dessa época, Kelvin, falou em exclusivo a O JOGO sobre os fatores decisivos para a recuperação e torce por um desfecho semelhante nas próximas semanas.

É impossível falar do Kelvin e não recordar o golo ao Benfica aos 90"+2", em 2012/13. Como recorda o momento?

-Não marcou só a minha vida profissional, marcou também a pessoal. Ainda tinha 19 anos... Trago esse momento comigo até hoje, foi um momento de superação da equipa e dos jogadores. Passámos de estar tudo acabado a sermos capazes de mudar a história. Lembro-me de cada detalhe, desde a hora em que chegámos ao estádio até ao minuto em que entrei em campo. Era um dia diferente, o FC Porto-Benfica é um clássico mundial e especial. Foi um dia maravilhoso, fechado com chave de ouro, com o meu golo aos 92". Fiquei muito feliz por marcá-lo, porque sei que fiz parte de um grande clube, de um grande campeonato e de um grande título. Era um sonho meu ser campeão na Europa, ainda mais no FC Porto, conhecido no Brasil e que acompanhei desde a infância. Foi um sonho realizado.