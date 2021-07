Na hora do regresso, Bruno Costa lembra saída do FC Porto: "Foi como sair de casa"

Bruno Costa volta a pisar o relvado do Estádio do Dragão

Médio assinou pelos dragões e regressa ao clube onde se formou.

Bruno Costa foi anunciado esta terça-feira como reforço do FC Porto e, em declarações aos canais de comunicação do clube azul e branco, recordou as sensações sentidas quando, em 2020, teve de deixar o emblema de formação para rumar ao Portimonense.

"Quando saí do FC Porto foi como quando saí de casa dos meus pais. Tive de fazer as malas, arrumar e procurar uma nova casa. Foi esse o meu sentimento. Fui à procura de evoluir, de conseguir crescer em vários aspetos do meu jogo e penso que o ano passado, principalmente, foi bastante positivo e me ajudou em bastantes aspetos. Estou muito feliz por me ter tornado num homem e num jogador melhor, capaz de voltar ao FC Porto", sublinhou o médio, de 24 anos, que se junta às opções à disposição de Sérgio Conceição, após uma época de alto nível no Paços de Ferreira.

"Foi uma época muito boa, digo a toda a gente que era aquilo que eu precisava. Precisava de uma época boa e consegui fazê-la no ano passado. Tínhamos um grupo fantástico e estávamos todos a remar para o mesmo lado. Conseguimos coisas muito boas, como o quinto lugar, e individualmente também me correu bastante bem. Fico feliz por essa época", afiançou Bruno Costa, que já anseia por poder jogar com adeptos nas bancadas do Estádio do Dragão.

"Espero que os adeptos possam vir ao estádio, porque o Dragão fica muito mais bonito com eles aqui. Posso prometer que vou dar sempre o meu máximo, com muita ambição. Sei muito bem o que é ser Porto e prometo fazer isso todos os dias que aqui estiver", rematou.