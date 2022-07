Na Colômbia dizem que o irmão de Luis Díaz está a caminho do FC Porto

Dragões estarão prestes a receber Jesús Díaz por empréstimo

O jornalista colombiano Pipe Sierra garante esta sexta-feira que o FC Porto está perto de receber Jesús Díaz por empréstimo com opção de compra.

O extremo de 18 anos do Barranquilla, da segunda divisão colombiana, é irmão de Luis Díaz, antigo craque dos dragões e, de acordo com a fonte, caso as negociações sejam finalizadas com sucesso, o jovem irá viajar para o Porto na segunda-feira.

É esperado ainda que Díaz venha a ser integrado na equipa B azul e branca, que milita na II Liga.