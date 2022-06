Museu e Estádio do Dragão distinguidos com prémio Travellers" Choice 2022

Distinção resulta da avaliação positiva regular dos utilizadores daquela plataforma

O Museu FC Porto e o Estádio do Dragão viram renovada para o ano de 2022 a distinção TripAdvisor Travellers" Choice e posicionam-se, novamente, entre as experiências mais bem avaliadas com a classificação "Excelente" naquela plataforma de referência.

Esta distinção, apenas atribuída a 10% das entidades registadas no TripAdvisor, reforça a preponderância destas visitas na oferta turística na cidade do Porto e no Norte de Portugal. Além disso, o Museu FC Porto é líder no ranking de museus do Porto e, com o Estádio do Dragão, faz parte do top 10 de recomendações da cidade. "A renovação deste prémio atribuído ao Museu FC Porto e ao Estádio do Dragão pelo TripAdvisor, reforça a qualidade da experiência de visita proporcionada aos nossos visitantes provenientes de todo o Mundo. Aliás, já recebemos visitantes de mais de 75% dos países a nível mundial, e estes prémios refletem a experiência positiva vivida ao conhecerem a história e o palco do FC Porto. O posicionamento nesta plataforma do Museu FC Porto e do Estádio do Dragão no Top 10 de atividades no Porto, e do Museu como Museu nº 1 da cidade, é demonstrativo da relevância assumida pelo FC Porto no panorama turístico da região Norte de Portugal", referiu a O JOGO Mafalda Magalhães, diretora museu portista.

Leia também Vídeos Pinto da Costa: "A prova de que é difícil resistir está no Darwin" O FC Porto promoveu uma conferência, esta quarta-feira, para assinar a parceria com a Betano, que passa a ser o patrocinador principal na frente das camisolas dos dragões. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu a perguntas sobre a atualidade do clube.