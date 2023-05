Muralha do dragão: baliza do FC Porto trancada como nunca esteve

Até esta época, o melhor registo tinha sido logo em 2017/18, com 27 partidas sem golos sofridos. Também era a melhor marca em termos percentuais, com 52%; Restam quatro partidas e já é certo que o FC Porto vai terminar a época com mais de metade dos encontros sem ir ao fundo das redes. Pesem alguns resultados atípicos, não foi por aqui que houve dores de cabeça.

A quatro jogos do fim da época (três jornadas da I Liga e a final da Taça de Portugal), o FC Porto já atingiu um registo inédito na era Conceição, ou seja, desde 2017/18: deixou a baliza a zeros em 30 ocasiões.

O melhor que conseguira foram 27 folhas limpas, precisamente na primeira temporada de Sérgio no Dragão. Se em termos absolutos esta já é a melhor marca, em termos relativos também será.