Mundial'2022 rende mais de 1,3 milhões de euros ao FC Porto

Fim da participação de Portugal determinou o valor a que o FC Porto tem direito a receber da FIFA pela presença de atletas na prova. Chegada de Diogo Costa, Pepe e Otávio aos "quartos" possibilitou encaixe global de quase 800 mil euros. Eustáquio, Taremi e Grujic saíram na fase de grupos e "valem" cerca de 170 mil euros cada um.

A presença de Diogo Costa, Pepe, Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Taremi (Irão) no Mundial faz com que o FC Porto tenha direito a receber mais de 1,3 milhões de euros da FIFA, por intermédio da FPF.

A compensação, calculada por O JOGO com base na taxa de câmbio do dólar de ontem, resulta do Programa de Ajudas a Clubes celebrado entre o organismo que tutela o futebol mundial e a ECA (Associação de Clubes Europeus), que entrou em vigor em 2010 e que, por isso, já havia permitido a entrada de uma quantia generosa nos cofres dos dragões no passado.