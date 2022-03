"Mundial? Não vamos para participar, vamos lá para ganhar"

Declarações de Stephen Eustáquio, internacional canadiano, após a derrota com o Panamá (1-0) e primeiro lugar da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022.

Duas derrotas nos últimos três jogos. Ainda assim, apurados: "Não podemos esquecer o que fizemos até aqui. Se tivéssemos perdido dois jogos no início da qualificação e agora acabássemos bem, as coisas teriam sido diferentes. Não podemos esquecer o que fizemos, desde o jogo na Flórida [contra a Guatemala, de preparação], em que não havia canadianos nas bancadas a assistir, até ao ponto em que todas as equipas da CONCACAF nos querem vencer e, quando conseguem, ficam felizes. Isso significa que somos fortes."

Derrota no Panamá: "O Panamá tem jogadores de qualidade, o ambiente no estádio foi fantástico, tentámos o nosso melhor, a temperatura estava boa... Só posso dar os parabéns aos rapazes."

Primeiro lugar na qualificação: "Estou muito feliz pelo primeiro lugar. Ficámos em primeiro porque merecemos e somos melhores. Não ficámos em primeiro porque o México, os Estados Unidos, o Panamá e a Costa Rica estiveram mal. Ficamos em primeiro porque fomos melhores e isso deixa-me orgulhoso."

Mundial no Catar: "Nem sei o que esperar do Mundial. Temos alguns jogos antes, mas vamos tentar sentir esta presença da melhor forma possível. Não podemos ficar deslumbrados, mas vamos lá para ganhar. Não vamos participar, estaremos lá para ganhar."