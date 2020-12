Pepe: "Muito tempo parado? Já tenho bastante experiência"

Declarações de Pepe na conferência de imprensa de antevisão à final da Supertaça Cândido Oliveira, desta quarta-feira, frente ao Benfica.

Muito tempo parado dá para estar a 100%?: "Tenho já bastante experiência e a forma como trabalhamos aqui, um jogador quando vai para dentro de campo é porque tem de estar bem fisicamente. Essa é a exigência que o treinador pede, o míster já disse que se ganha a oportunidade de ir a jogo no treino. Se eu estiver amanhã no jogo, com certeza tenho de estar em plenas condições para defender o meu clube."

FC Porto vem de uma boa fase, uma vitória pode ser um click para o que falta da temporada?: "Acho que quando se trabalha com seriedade e com objetivos não é o facto de poder ganhar um jogo ao nosso rival, que é um título que corresponde à época passada, que pode dar o click. Temos de trabalhar sempre com seriedade, quando vestimos a camisola o querer ganhar tem de estar sempre presente. Não é fácil ganhar sempre e é mais fácil trabalhar em cima das vitórias. Mas vai ser bom para os jogadores. Estar naquela final é um prémio que merecemos da época passada. Estamos num bom caminho, estamos a trabalhar bem, estamos focados e com fome de fazer as coisas o melhor possível."

Culminar de um bom ano?: "Ganhámos as duas competições o ano passado, o que foi bem importante. Deu acesso à Champions, há jogadores que nunca ganharam o campeonato e a Taça de Portugal. Eles sabem e sentiram o gosto da vitória. É bom ganhar. Ganhar sempre é muito bom, mas temos de ser muito fortes para quando as vitórias não aparecem. O mais importante é a equipa estar focada e com a fome de querer ganhar sempre e é bom porque dentro do grupo cria níveis de competitividade bastante importante."

Sobre a possibilidade de jogar com máscara: "Não tenho nada a dizer sobre a máscara, não há desculpas."