Muita gente presente no Dia Aberto no Estádio do Dragão: veja as filas

FC Porto organiza uma série de atividades para os mais jovens neste fim de semana. Hoje, joga-se também um jogo da equipa de veteranos, o FC Porto Vintage, frente ao Gil Vicente.

Entre hoje e amanhã, o Estádio do Dragão vai estar de portas abertas para uma série de atividades dedicadas aos mais jovens, mas que começará com um jogo dos mais graúdos. A partir das 11 horas, o FC Porto Vintage defrontará a equipa de veteranos do Gil Vicente, num encontro em que os sócios e adeptos portistas têm entrada livre. Deco, Ricardo Carvalho, Pedro Mendes e Bruno Moraes, vencedores do campeonato e da Liga dos Campeões em 2004, são algumas das antigas estrelas dos azuis e brancos que já confirmaram a presença no evento.

Depois dos mais velhos, é a vez da pequenada tomar o relvado de assalto. Para hoje estão agendados dois super treinos - um das 15h00 às 16h00 e outro das 17h00 às 18h30 -, destinado a crianças dos 3 aos 6 anos de idade. No domingo, as atividades para os atletas federados das várias equipas Dragon Force espalhadas pelo país iniciam-se às 9h30 e terminam às 19h00, com a "Batalha de Guarda-redes".

O "Football Fitness", marcado para as 19h30, encerrará as atividades, num fim de semana com um objetivo claro. "Vem na sequência dos que temos tido em maio, que têm sido bons. Esta atividade tem acontecido todos os anos e este ano resolvermos alargá-la a todos os adeptos do FC Porto, para que possam entrar no estádio. Temos o Dragão preparado para adeptos, pais e alunos da Dragon Force que queiram passar por cá e repetir as emoções que viveram ao longo da época", referiu Tiago Gouveia, diretor de marketing do FC Porto. A entrada no recinto far-se-á pela bancada superior do lado do do centro comercial.