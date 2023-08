João Moutinho deixa mensagem nas redes sociais: "Chegou o momento..."

Médio despediu-se do Wolverhampton, clube que representou durante cinco temporadas

João Moutinho, internacional português, não se quis despedir do Wolverhampton, clube com o qual terminou contrato, sem uma mensagem. O médio agradeceu ao clube pelos cinco anos passados em Inglaterra.

"Sinto-me muito orgulhoso por ter feito parte da família Wolverhampton. Orgulhoso pelos cinco anos em que vesti a camisola deste grande clube, orgulhoso por ter tido a oportunidade de jogar o melhor futebol do mundo. Chegou o momento de expressar a minha profunda gratidão ao clube, aos funcionários, aos colegas de equipa e, especialmente, aos adeptos. Os inacreditáveis e fantásticos adeptos são aqueles que nunca nos deixam sentir sozinhos, que nos dão ânimo, força, apoio, alma. Muito obrigado por estes cinco anos mágicos. Sou um lobo como vocês e nunca esquecerei todas estas grandes recordações", escreveu, nas suas redes sociais.

Recorde-se que, como O JOGO avançou esta quinta-feira, João Moutinho tem estado em contactos com responsáveis da estrutura do FC Porto tendo em vista um regresso ao Estádio do Dragão.