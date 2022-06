Mourinho: "Sérgio Oliveira na Roma? Se me quiserem emprestá-lo novamente..."

Técnico giallorossi confessa ter interesse em contar com o médio em 2022/23, embora nos mesmos moldes

Cedido pelo FC Porto, com opção de compra, à Roma até ao fim de 2021/22, Sérgio Oliveira não motivou os giallorossi a pagar 13 milhões de euros para tê-lo em definitivo, mas José Mourinho admite aceitar a continuidade do médio de novo por empréstimo.

"Se me quiserem emprestá-lo como já emprestaram, eu vou já buscá-lo a Madrid, onde está a festejar o seu 30.º aniversário. Para o comprar, não sei se o meu VISA [cartão bancário] permite", afirmou, bem-disposto, o treinador português, à margem de um evento realizado na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa.

Mourinho destacou que a inclusão de Sérgio Oliveira na Roma, em meados de 2021/22, foi "importante" para comunicar com o grupo e identificou semelhanças com o jogador do FC Porto na forma de trabalhar e estar no futebol. "Tem muitos princípios que partilha comigo, de como se deve estar e trabalhar no futebol. Ajudou-me a passar a mensagem nesta segunda metade [da época], foi um exemplo do que precisávamos, de jogadores de equipa, algo muito mais importante que o individual", juntou.

Tal como O JOGO escrevera em maio passado, a Roma não esteve disposta a pagar os 13 milhões de euros que foram fixados na opção de compra de Sérgio Oliveira e a data para acioná-la findou a 31 de maio, pelo que o médio regressará à Invicta.

Sérgio Oliveira, que disputou 22 jogos oficiais pela Roma na época terminada recentemente, ajudando-a a vencer a primeira edição da Conference League, recorde-se, tem contrato válido com o FC Porto até final de 2025.