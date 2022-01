Mourinho quer levar Sérgio Oliveira do FC Porto: confira os detalhes

Desejo da Roma reacendeu-se a pedido de Mourinho. Empréstimo com cláusula de compra obrigatória debatido.

O namoro que Sérgio Oliveira manteve com a Roma durante o verão reacendeu-se com a abertura do mercado de transferências e tem boas hipóteses de acabar em casamento até 31 de janeiro.

Os dirigentes do clube italiano estão apostados em oferecer a José Mourinho as melhores condições para atacar os lugares de acesso à Liga dos Campeões e, segundo informações recolhidas por O JOGO, partiu do próprio treinador o pedido para ter o médio do FC Porto.