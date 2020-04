"Mourinho pedia-me para ter calma, mas eu dizia que ia partir esta merda toda"

Carlos Alberto foi campeão europeu pelos dragões em 2004, tendo feito o primeiro golo na final (3-0) com o Mónaco. Este domingo esteve no programa "FC Porto em casa", na companhia de Costinha e Jankauskas.

Carreira podia ter sido outra: "Beijo ao Ministro e ao Edgaras (Jankauskas). Tinha um grupo que se preocupou comigo. Foi mais fácil encaixar na equipa. Quando cheguei a Portugal, depois de um treino fui à casa de banho e estava o Jorge Costa com chamuças e chamou-me para ir comer também. As interações fora do campo ajudavam. Quanto à minha carreira, fiz o que tinha a fazer. Diverti-me e fiz as pessoas divertirem-se. Fui um privilegiado. Não imaginava que hoje seria um comunicador. Na segunda vou entrevistar o Mourinho... ".

Costinha: "O Ministro só aparecia nos momentos importantes. Dava um grande equilíbrio, mas chegava bem ao ataque também".

Champions: "Jogava o Fluminense e já estava acertado que viria em janeiro. Acompanhava o FC Porto. Sabia que estava numa fase de grupos com adversários difíceis e era esperar o momento para me juntar".

Chega para substituir Derlei , lesionado: "Tinha acabado de fazer 19 anos e era a realização de um sonho. Nem nos melhores sonhos pensei que tão rápido conquistaríamos a Liga dos Campeões. Acho que fiz os últimos golos do Estádio das Antas, com o Vilafranquense. O Mourinho diz para prestar atenção no Maniche e no Costinha, não os do último terço do campo que eram mais técnicos. Era para ver o quão duro era o trabalho deles para eu poder jogar à frente. Quando se vem do Brasil tem-se muitos vícios, o futebol é diferente, aqui quando caía, levava pancada e levantava-me de imediato, já era automático".

Equipa melhorou ? "A equipa já tinha a sua identidade. O losango do Mourinho era parecido com o que jogava o Zico em 81 no Brasil. Para mim, é o melhor sistema que há. Tem sempre uma opção de passe. Mourinho brincava que faltava brasileirada no plantel. Dizia-me para ter calma, mas eu dizia que ia partir esta merda toda".

Fala com Mourinho? "Sim. Na semana passada, inclusive. Disse-me 'Carlão, fizeste um golo na final e f...-me a cabeça porque levaste o amarelo'".