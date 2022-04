Mourinho: "Orgulho tremendo por ser parte importante da história de Pinto da Costa"

Treinador do FC Porto em épocas douradas, nas quais conquistou a Taça UEFA (2002/2003) e a Liga dos Campeões (2003/2004), José Mourinho expressou, a propósito do 40.º aniversário de Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência do clube portista, um "orgulho tremendo" por estar associado ao percurso "histórico" do dirigente.

"Presidente, parabéns pelos 40 anos [de presidência no FC Porto]. São 40 anos de história, que não precisa de ser contada. Quem a quiser conhecer, só tem de ir ao museu do FC Porto. A história desses 40 anos está ali. Sinto orgulho tremendo e um privilégio por ser, ainda que por pouco tempo, parte importante da sua história. [Envio] um grande abraço e [desejo-lhe] tudo de bom, principalmente saúde e mais alguns anos de presidência [no FC Porto]", escreveu José Mourinho.

O técnico, atualmente na Roma, foi contratado por Pinto da Costa em 2001/02, surpreendendo a Europa do futebol ao conquistar as mais importantes provas europeias de forma consecutiva, principiando uma carreira de estrelato.

Além das vitórias na Taça UEFA e na Champions League, Mourinho celebrou, no Estádio do Dragão, a conquista de dois campeonatos, uma Taça e uma Supertaça.