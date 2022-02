Morreu Rolando, antigo defesa do FC Porto na década de 1960

Rolando destacou-se no século passado no FC Porto

Defesa tinha 77 anos. Brilhou nos portistas na década de 60

José Rolando Andrade Gonçalves, conhecido no mundo do futebol por Rolando, faleceu hoje, aos 77 anos, de causas ainda desconhecidas. Rolando foi um defesa central que fez carreira no FC Porto, nas décadas de 60 e 70, e que foi internacional português. Atuou em 314 partidas pelos portistas, tendo conquistado uma Taça de Portugal. Depois de sair do FC Porto, ainda jogou Paços de ferreira, Freamunde, Penafiel e Avanca.

Rolando nasceu no dia 11 de junho de 1944 na fregueia de Cedofeita, no Porto. Depois de ter passado por todos os escalões de formação do FC Porto, passou a sénior na temporada de 1962/63, rumando a Paranhos para jogar por empréstimo no Salgueiros. Na época seguinte regressou às Antas de onde só saiu 11 anos depois. Foi um dos titulares da equipa portista que, no dia 16 de setembro de 1964, derrotou por 3-0 o Lyon, na primeira vitória do FC Porto nas competições europeias.

Depois de terminada terminar a carreira, Rolando foi treinador-adjunto de Rodolfo Reis no Tirsense, regressando ao FC Porto mais tarde para treinar as camadas jovens. Passou ainda pelo departamento de scouting dos dragões.

À família, O JOGO apresenta as mais sinceras condolências.