Antigo internacional português faleceu aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

Lima Pereira, antigo internacional português que se sagrou campeão europeu pelo FC Porto, em 1987, morreu este sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

Antigo defesa-central, Lima Pereira começou a carreira no Varzim, mas foi pelos dragões que alcançou grande notoriedade, somando mais de 250 jogos de azul e branco e integrando a mítica equipa que conquistou a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, além da Taça dos Campeões Europeus. Terminou a carreira no Maia, no início dos anos 90.

A nível nacional, Lima Pereira conquistou quatro campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças.

Pela Seleção, atuou em 20 partidas, quatro das quais no Europeu de 1984, em que Portugal atingiu as meias-finais.

Em março de 2006, Lima Pereira sofreu um acidente vascular cerebral, que debilitou a saída do ex-jogador.

À família e amigos enlutados, O JOGO endereça sentidas condolências.