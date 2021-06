Morelos: FC Porto ainda tem alguma pedra para partir com o Rangers

Interesse existe, mas o negócio não está finalizado.

O interesse do FC Porto em Alfredo Morelos é inequívoco, o desejo do atacante em mudar-se para o Dragão também, mas informações recolhidas por O JOGO vão no sentido de ainda não ser possível colar o rótulo de finalizado no negócio. A SAD ainda tem alguma pedra para partir com o Rangers, nomeadamente em relação ao valor da operação, já que o clube de Glasgow está reticente em abrir mão do colombiano por verba a rondar os 12 milhões de euros.

As conversas entre as duas partes continuarão nos próximos dias e a vontade de Morelos poderá ser determinante para a conclusão das negociações. O avançado, de 25 anos, encontra-se na Copa América e só quando terminar a participação na prova se debruçará com maior atenção sobre o futuro, sendo certo que, se os clubes chegarem a um entendimento, terá à espera para assinar no Dragão um contrato de longa duração.