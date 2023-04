"Momento complicado do Eustáquio? Ele quer ser tratado como os outros"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Paços de Ferreira-FC Porto, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Tem uma situação difícil com Eustáquio [devido à morte recente da mãe]. Como está o jogador? "Sim, é sempre um momento complicado. O Eustáquio está bem, dentro do possível. É um rapaz com uma maturidade acima da média, acho que tem um caráter forte e tem um grupo e uma família a ajudá-lo. Vejam o nível de maturidade que tem, há sempre aquela tendência do "coitado do Eustáquio". Ele não quer nada disso, quer ser tratado como os outros. Todos os dias ou quase todos os dias acabamos por receber uma notícia menos boa e temos de olhar para a frente. Há sempre desafios novos a atacar. Infelizmente, para todos. Todos os dias acontecem notícias menos agradáveis. Mas está bem para ir a jogo, para ir para o banco, para a bancada.... Mediante o que eu decidir".