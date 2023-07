Ministro da Saúde é o primeiro a subscrever recandidatura de Pinto da Costa

Manuel Pizarro diz não ver "ninguém à altura" do presidente do FC Porto

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, foi o primeiro signatário da lista da Comissão de Recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do FC Porto para 2024-2028, a ser lançada por Fernando Cerqueira. Ainda que reconheça não haver insubstituíveis, o governante portista diz que não tem dúvidas. "Nem vejo ninguém à altura dele", apontou, em declarações exclusivas ao JN, pouco depois de se assumir como apoiante do presidente azul e branco a um novo mandato nas eleições agendadas para abril do próximo ano. "Enquanto ele estiver com disponibilidade e saúde para liderar o FC Porto, será, seguramente, a pessoa em melhores condições para o fazer", insistiu.

