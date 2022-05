Militão recorda golo na Champions pelo FC Porto: "Um momento tão especial..."

Dos cinco golos que marcou de dragão ao peito, dois deles foram na Liga dos Campeões. O primeiro, diante do Schalke 04, é muito especial para Militão.

A convite do The Player's Tribune, Éder Militão escreveu uma carta para si próprio, como se estivesse a contar a si mesmo, quando era mais jovem, o que iria acontecer no futuro, recordando a carreira de futebolista que tem protagonizado até agora. E nesse percurso, há um capítulo que é passado em Portugal, ao serviço do FC Porto. O defesa-central jogou nos dragões em 2018/19 (47 jogos, cinco golos e duas assistências), antes de assinar pelo Real Madrid.

O internacional brasileiro, de 24 anos, fala então da passagem pelo FC Porto e, particularmente, da estreia a marcar na Liga dos Campeões, frente ao Schalke 04 - azuis e brancos venceram por 3-1, na fase de grupos.

"É tudo muito rápido, mas vais-te lembrar da tua transferência para o Futebol Clube do Porto. E eu nem te contei, mas, pouco tempo depois que decides que o futebol é o teu destino, também passas a ter outro objetivo: jogar a Champions League. A transferência para o futebol internacional é a garantia de que isso pode acontecer mais cedo do que imaginavas. E te garanto que a tua surpresa será ainda maior quando, no jogo de estreia na Champions, contra o Schalke 04, marcas um golo", escreve Militão, detalhando depois o golo.

"Éder, este será um momento tão especial que serás capaz, muitos e muitos jogos depois, de lembrar cada instante daquele lance. Do Óliver Torres a ir até à linha de fundo, do cruzamento, de te posicionares para acertares a cabeçada, da bola a morrer no cantinho da rede. A sensação de ter marcado aquele golo é indescritível. E a única coisa que eu consigo contar-te daquele momento é a comemoração. Na hora do salto mortal, alguma coisa correu mal e resultou numa cena muito aleatória [risos]", lembra o central dos merengues.

Militão abordou também os primeiros passos no futebol, a formação e a estreia no São Paulo, e também os três anos de Real Madrid que agora completa (falta ainda jogar a Liga dos Campeões, no sábado).