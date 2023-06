Milhões do Al Hilal: título e galardões para aguçar apetite por Taremi

Al Hilal continua a colocar mais milhões em cima da mesa na tentativa de atrair o atacante do FC Porto, que se mantém empenhado em prosseguir o sonho europeu. Processo tem a ajuda de Jorge Mendes.

Como se as quatro épocas sempre a marcar mais de 20 golos em Portugal, o forte contributo para os seis títulos conquistados pelo FC Porto nas últimas duas temporadas e o estatuto de melhor marcador desta edição do campeonato não fossem suficientes para atrair o mercado, Taremi fechou 2022/23 com nota alta e acrescentou mais uns condimentos para aguçar o apetite dos potenciais interessados.

O avançado foi decisivo na vitória do Irão na Taça das Nações da Ásia Central (CAFA), realizando uma assistência para o golo solitário de Azmoun na final com o Uzbequistão, e levou para casa os galardões de melhor jogador e melhor marcador (seis golos) do torneio.