Milan tem uma prioridade para o ataque, mas Taremi é a alternativa

Rossoneri têm em Morata o grande objetivo para 2023/2024, mas o negócio promete não ser fácil. Avançado do FC Porto colocado num segundo plano

Mehdi Taremi surge, este sábado, como alternativa para reforçar o ataque do Milan em 2023/2024.

A informação é dos italianos de La Gazzetta dello Sport, que garantem que o avançado iraniano está numa segunda linha dos rossoneri, logo atrás da prioridade, o espanhol Morata.

O espanhol, que pertence ao Atlético de Madrid, mas que já jogou vários anos em Itália, via empréstimo da Juventus, é o preferido. Os colchoneros, no entanto, estavam à espera de uma proposta da Arábia que pudesse valer um maior encaixe financeiro. No entanto, no contrato do avançado estava uma cláusula que dizia que propostas de 12 milhões, como a do Milan, teriam de ser ouvidas.

Taremi é já um namoro antigo do Milan, segundo o mesmo jornal. O iraniano, no entanto, iria ocupar em San Siro uma vaga de extra comunitário, entretanto pensada para a contratação de Chukwueze, do Villarreal. O valor estaria na casa dos 20 milhões, mas o facto do avançado portista terminar contrato em 2024 pode mudar o cenário, assinala La Gazzetta dello Sport.

Scamacca, internacional italiano que não foi feliz na Premier League, ao serviço do West Ham, surgiria numa terceira linha.