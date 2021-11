Milan sem pontos surpreende Sérgio Oliveira? "Sinceramente, sim"

Declarações do médio portista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o AC Milan

Antevisão: "Foi um jogo muito bem conseguido, o do Dragão. Podíamos ter alargado o marcador. O essencial foram os três pontos. Em Milão é completamente diferente. Vamos tentar garantir os três pontos."

Jogo decisivo: "Estamos a falar de uma competição com seis jogos. Qualquer jogo será decisivo. É a melhor competição do Mundo. Preparámos o jogo para o ganhar. Queremos ficar mais próximos do objetivo. Sabemos que vai ser complicado, contra um adversário muito forte."

Milan com zero pontos surpreende? "Sinceramente, sim. O Milan é uma grande equipa. Estamos num grupo competitivo, com quatro equipas históricas, com qualidade. Vão entrar com tudo. Cabe-nos a nós contrariar isso."

Kessié é diferente? "A nossa preparação foi igual. Temos de ter a mesma atitude, jogando o Kessié ou outro. Qualquer um deles tem qualidade. Têm características diferentes."

Livres: "Será o treinador a idealizar os livres. Trabalhamos bastante esse momento. Ter ideias não chega, colocá-las em prática é importante. É um momento importante do jogo."