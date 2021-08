Milan e Sevilha "fecham" mercado e Corona fica mais perto de continuar

Extremo mexicano era um dos jogadores do FC Porto mais procurados, mas deve continuar no Dragão.

Jesús Corona está mais perto de continuar no FC Porto. Milan e Sevilha, principais candidatos à contratação do extremo mexicano, já deram por concluídas as suas ações no mercado, pelo que o futuro de Tecatito deverá mesmo continuar a ser o Dragão.

De recordar que o extremo mexicano foi sempre um dos jogadores mais procurados neste mercado de transferências e a SAD portista tinha a expectativa de o negociar neste defeso. No entanto, as propostas apresentadas não foram ao encontro do que era desejável e Corona deverá mesmo permanecer às ordens de Sérgio Conceição.

Tecatito, de 28 anos, está nos dragões desde 2015 e tem contrato até junho de 2022.