Mexidas à vista: o onze provável do FC Porto contra o Famalicão

O FC Porto-Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, está agendado para as 20h30 desta quinta-feira. Os dragões venceram o primeiro jogo, por 2-1.

Sérgio Conceição lembrou, ontem, que não dá "nada a ninguém" em matéria de tempo de jogo, mas isso não significa que não esteja a ponderar realizar mais do que as alterações previsíveis no onze que esta noite defrontará o Famalicão. Cláudio Ramos é um nome seguro entre as novidades, assim como Fábio Cardoso, que preencherá a vaga aberta pelo castigo de Marcano no eixo da defesa. Essa, de resto, deve mesmo ser a única mexida no setor defensivo, que voltou a terminar um encontro sem sofrer golos, apesar de o Boavista ter provocado alguns sustos.

Toni Martínez, que foi sacrificado no dérbi da Invicta em prol do equilíbrio da equipa quando esta ficou reduzida a dez elementos, deverá também surgir de início, à boleia da ideia do treinador de que "um jogador fresco pode dar algo no jogo que outro, com características diferentes e mais fadiga, não dá". "Isso não é gestão, é escolher os que estão melhores. Toda a gente tem a sua importância e os seus minutos durante a época", frisou Sérgio.

João Mário é ausência por lesão.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; Manafá, Fábio Cardoso, Pepe e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Taremi e Toni Martínez.