México revela preocupação com a posição de Corona no FC Porto

Coordenador do departamento de scouting da seleção mexicana falou sobre o jogador do FC Porto.

Jorge Tello é o coordenador do departamento de scouting da seleção mexicana e esteve no World Scouting Congress, que se realizou no Porto. No final, falou sobre Corona e deixou algumas críticas a Sérgio Conceição pela intermitência da utilização do jogador, ora a extremo, ora a lateral. "Considero que o facto de um jogador atuar em diferentes posições, como tem acontecido com o Corona, não é positivo", explicou Jorge Tello, lamento os constrangimentos que isso traz à seleção do seu país.

"Nas seleções precisamos de ter o modelo muito bem definido e que o conjunto de jogadores que normalmente são chamados, onde está incluído o Corona, joguem com frequência. Esperamos que Corona seja uma importante figura na seleção. Temos grandes expectativas para ele no Mundial do Catar. Tem um presente muito importante para nós e um futuro que desejamos que seja ainda mais importante", disse ainda Jorge Tello.

O episódio entre o jogador e Tata Martino está definitivamente ultrapassado. "Corona é um futebolista que tem uma personalidade especial e Tata Martino também. Daí ter acontecido esse episódio. As coisas ficaram esclarecidas e eles são amigos", fechou.