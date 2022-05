Metro com operação especial devido aos festejos do FC Porto

Serviço das linhas amarela e azul será prolongado na madrugada de domingo.

O último jogo do FC Porto na Liga Bwin 2021/22, no Estádio do Dragão, no qual o emblema azul e branco receberá o Estoril (sábado, 18h00), ficará marcado pela entrega do troféu de campeão aos "dragões". Após a partida, a festa continuará na Avenida dos Aliados e, depois, na Câmara Municipal do Porto.

Para este dia, o Metro do Porto montou uma operação especial, reforçando a capacidade antes e após o encontro e prolongando a circulação até às 3h00 de domingo na Linha Amarela (D) e no tronco da Linha Azul (A) entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão. "A Estação dos Aliados, por questões de segurança, estará encerrada aos clientes a partir das 16h de sábado", informa ainda o Metro do Porto.

"A operação prolonga-se até às 3 da manhã, com frequência de 7 minutos e paragem em todas as estações (excepto na Estação dos Aliados).

As últimas partidas são as seguintes:

Linha Amarela, Hospital de S. João - 3H03

Linha Amarela, Santo Ovídio - 3H04

Linha Azul, Senhora da Hora - 3H05

Linha Azul, Estádio do Dragão - 3H01

A circulação nas restantes linhas da rede termina à 1H00, no horário habitual", lê-se no site.