"Metemos Bobby Robson no carro e no dia seguinte era treinador do FC Porto"

A contratação de Bobby Robson, em 1994, foi recordada, no programa "ironias do destino", por Pinto da Costa.

Contratação de Robson acabado de sair do Sporting: "Tínhamos ficado sem treinador [Ivic] por motivos de saúde e familiares. Tinha uma grande admiração pelo Bobby Robson e tinha sido despedido do Sporting em pleno avião, no regresso de uma viagem, ele nem percebeu. Foi o Mourinho, que era adjunto dele, que lhe disse. Com um amigo meu, recentemente falecido, o António Laranjeira, fomos a casa dele, nos arredores de Lisboa. Até andámos perdidos. Ele estava a fazer as malas para ir embora. A mulher estava em Inglaterra. Conversámos e disse que estava ali para o convidar. Ele disse que ia para Inglaterra que nunca pensava que pudesse acontecer o que se passou. Depois de duas horas de conversa, convencemo-lo a admitir a hipótese de ficar. Falou umas dez vezes com a mulher, que não queria, e acabou por ser ele a convencer a mulher. O que é certo é que o metemos no carro, viemos para cima e no dia seguinte de manhã ele era treinador do FC Porto. No domingo seguinte estreou-se num jogo com o Salgueiros para a Taça. Depois, teve uma passagem muito boa, excelente, em que viveu períodos de muita felicidade. E nós também."

Uma pessoa especial: "Ele era muito engraçado. Dizia uma coisa que ainda agora recebo mensagens a recordar: acaba um jogo e se o FC Porto jogava bem ele diz 'presidente, bom jogo, bom jogo'. Se jogava mal e ganhava, ele dizia: 'three points'. Os three points é que eram fundamentais. Houve uma curiosidade, porque ele foi despedido de uma maneira um pouco estranha do Sporting e estava muito sentido, e o primeiro troféu que ganhou foi contra o Sporting, na Taça de Portugal. Foi a célebre final que presidiu a ministra Manuela Ferreira Leite e que os nossos jogadores quando subiram à tribuna para receber a taça foram bombardeados com garrafas e pedras, mas não deixaram de ir lá. Num ato de coragem próprio dos dragões. Mas há que assinalar também a coragem da ministra que aguardou serenamente no meio daquele bombardeamento e entregou ela mesmo a taça. Não foi fácil porque choviam pedras e garrafas de todo o lado."

Curiosidade à volta dos troféus: "Curiosamente, também contra o Sporting, foi em Alvalade que ele se sagrou campeão pelo FC Porto, embora não fosse o último jogo. Os dois primeiros títulos em Portugal: um foi contra o Sporting em Lisboa e o outro em Alvalade."