"Messi do Olival? Prefiro fazer a minha carreira e ser conhecido como Francisco Conceição"

ENTREVISTA PARTE II - O apelido de "Messi do Olival" não mexe com o orgulho do jovem extremo, mais preocupado em construir uma carreira sólida com base nos ensinamentos que recebe dos companheiros

As comparações com Messi, devido à estatura e futebol de drible, não incomodam o jovem portista mas, ainda assim, prefere que não faça essa associação.

Francisco Conceição é o mais novo do plantel do FC Porto e, como tal, não tem problemas em admitir que procurar inspirar-se nos companheiros de forma a evoluir.