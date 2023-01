Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este sábado e referente à 15ª jornada da Liga Bwin

Recuperação de Pepe: "Claro que conto com ele e com Zaidu e Evanilson também. Conto com todos os jogadores que fazem parte da gestão do departamento médico. O Pepe teve a infelicidade de se magoar na Seleção e agora temos de recuperá-lo. Como dizia, mesmo não estando fisicamente apto, Pepe é sempre um elemento fundamental no nosso grupo de trabalho".

Marcano e Uribe estão em final de contrato: "Os jogadores têm contrato até ao fim. Neste momento têm contrato e aquilo que é importante para nós é o que temos pela frente e a conquistar".

Acha que o relvado do Jamor vai estar em boas condições? "A questão é interessante. Eu já falei muitas vezes que é um relvado antigo e agora recentemente foi mudado. Esteve bom na final da Taça de Portugal e não tenho conhecimento de que esteja em mau estado. Está prevista chuva para a hora do jogo e isso poderá vir a influenciar o plano de jogo, mas na preparação não houve atenção especial a isso".