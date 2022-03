Mesmo com as seleções, FC Porto vai ter todos a tempo para preparar o Santa Clara

Marcação do desafio com o Santa Clara para 4 de abril permite a Sérgio Conceição receber os jogadores internacionais a tempo e horas de preparar mais uma etapa rumo ao título

A divulgação dos horários dos próximos jogos do FC Porto trouxe atrelada uma boa notícia para Sérgio Conceição: ao contrário do que sucedeu nas anteriores datas FIFA desta época, desta vez o treinador não terá que lidar com o drama de receber os jogadores emprestados às respetivas seleções nacionais "em cima" do primeiro encontro após a paragem, uma vez que o desafio com o Santa Clara está marcado apenas para 4 de abril (segunda-feira).

Apesar de Uribe (Colômbia) e Eustáquio (Canadá) jogarem na madrugada de quarta-feira e quinta-feira, respetivamente, os dois médios são esperados no Olival até sexta, quatro dias antes da receção aos açorianos, que marcará o arranque da etapa final da temporada.

Daqui em diante, não voltarão a existir interrupções para os compromissos das equipas nacionais até cair o pano sobre 2021/22, com a realização da final da Taça de Portugal, a 22 de maio.

Para esta calendarização muito contribuiu o facto de o FC Porto já não estar a disputar qualquer competição da UEFA, que agendou uma eliminatória da Champions e outra da Liga Europa para a semana em que os azuis e brancos recebem o Santa Clara.

Refira-se, ainda, que, com exceção da semana entre 16 e 25 de abril, em que os dragões defrontam Portimonense (Liga), Sporting (Taça de Portugal) e Braga (Liga), todas as outras não terão jogos a meio da semana.

