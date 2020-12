Mercado: pouco utilizado no FC Porto e com um clube interessado

Loum não é primeira opção e o FC Porto não se deverá opor à saída se as condições forem boas.

O Al-Wehda, clube da Arábia Saudita treinado por Ivo Vieira e que conta no plantel com Hernâni (extremo que atuou no FC Porto) está interessado em Loum. Para já, não existe qualquer proposta formal para o empréstimo ou compra do médio, trata-se apenas de um nome em cima da mesa, até porque o mercado de transferências está encerrado naquele país do Médio Oriente. Além disso, o clube que ocupa o 14.º lugar no campeonato (está na zona de descida) já tem ocupadas as sete vagas para jogadores estrangeiros, pelo que só depois da eventual saída de um deles é que poderá avançar.

Se o negócio for suficientemente interessante, o FC Porto não deverá colocar grandes entraves a uma possível saída do senegalês no mercado de inverno, atendendo à sua parca utilização, não apenas nesta, mas em todas as épocas que leva de dragão ao peito. Na atual campanha, conta apenas três partidas disputadas, num total de 94 minutos, sendo que 90 foram cumpridos no encontro da Taça de Portugal, com Fabril. Sérgio Oliveira, Uribe e Grujic estão à frente nas escolhas de Sérgio Conceição, deixando o senegalês com muito pouco espaço.