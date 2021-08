"Mercado? Nunca se sabe o que poderá acontecer até ao último dia"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para as 18h00 de sábado, no Estádio do Dragão. Uma partida referente à quarta jornada da Liga Bwin.

Sobre o mercado: "Tenho dito que o mercado fica ali à porta e continuo a dizer. Esse é o meu sentimento. Os jogadores estão a treinar para serem convocados e é com isso que faço a convocatória. Da minha parte, há foco total e da parte dos jogadores, também. Percebemos que o mercado suscita curiosidade, há sempre esta fase final onde pode haver movimentações. Mas do que tenho falado com a direção, por agora, as coisas estão muito tranquilas. Mas nunca se sabe o que poderá acontecer até ao último dia."

Clássico com o Sporting depois da paragem para Seleções: "Mais tarde vamos pensar nisso, mas é um problema, sem dúvida. O Luis Díaz e o Uribe jogam a dia 9 de setembro e o jogo com o Sporting é a 11, penso eu. Mas depois vamos falar com os atletas e as federações para perceber. É claro que as seleções são importantes, mas os clubes são o mais importante."