Mercado não deu outro avançado ao FC Porto e Corona pode ser desviado da ala

Luis Díaz foi opção com o Marítimo e o Arouca, Fábio Vieira com o Lyon e Otávio durante alguns minutos com o Famalicão. Corona é mais uma solução, à qual o treinador recorreu várias vezes em 2018/19

O mercado de transferências encerrou sem que Sérgio Conceição tenha recebido um reforço talhado para atuar no eixo do ataque, muito por culpa das exigências financeiras realizadas pelos clubes de determinados alvos, com Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) à cabeça.

Será a primeira vez desde que chegou ao FC Porto, em 2017/18, que o treinador enfrentará um começo de temporada sem um quarto avançado referência no plantel, embora a sobrelotação existente nos flancos lhe permita mascarar esta lacuna.