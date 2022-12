"Mensagem para esta quadra? Continuarmos unidos enquanto clube nos bons e maus momentos"

Sérgio Conceição deixa uma mensagem aos adeptos nesta quadra e pede, ainda, mais solidariedade de todos.

União e solidariedade são os dois principais desejos de Sérgio Conceição para esta quadra natalícia e também para o o próximo ano. União de todos os adeptos portistas e em qualquer circunstância, em torno da equipa para que se torne menos complicado alcançar os objetivos propostos.

"Uma mensagem para esta quadra? De união, sempre. Continuarmos unidos enquanto clube nos bons e maus momentos, porque nos bons é mais fácil", atirou antes de acrescentar a vontade de ver as pessoas serem menos egoístas fora do futebol. "Que todos sejamos um bocadinho mais solidários com o próximo. Não é preciso fazer grande publicidade a isso, se cada um for mais solidário com o próximo acabamos por nos melhorar a nós próprios e aos outros", sublinhou o treinador do FC Porto, em entrevista a O JOGO.