Mensagem do fisioterapeuta que tratou de Otávio: "Persistência e superação"

Eduardo Santos partilhou uma fotografia com o médio do FC Porto nas redes sociais.

Depois de ter tratado Otávio no Brasil durante pouco mais de duas semanas, o fisioterapeuta Eduardo Santos partilhou uma fotografia com o médio do FC Porto nas redes sociais.

Nas imagens surge também Fábio Vieira, fisioterapeuta dos dragões que acompanhou o jogador nesta tentativa de diminuir o tempo de paragem provocado por uma rotura muscular.

"As nossas limitações não existem para nos impedir de alcançar o que queremos, mas para estimularem a nossa persistência e capacidade de superação", escreveu Eduardo Santos, agradecendo a "confiança" do FC Porto e do internacional português.

Otávio lesionou-se frente ao Marítimo e rumou ao Brasil por sugestão do departamento médico do clube, na tentativa de encurtar o prognóstico de recuperação de seis para três semanas, num contrarrelógio para ter o jogador disponível para defrontar o Inter nesta quarta-feira. Esse cenário, no entanto, continua a estar em grande dúvida.

Eduardo Santos tem grande experiência e resultados comprovados na recuperação de lesões musculares, num registo que lhe valeu a alcunha de "Doutor Milagres".