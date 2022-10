"Menos do que os 'oitavos' da Champions é prejuízo para o orçamento, mais do que isso é ganho"

Declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do ​​​​​​​FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, à margem da apresentação das contas relativas à temporada 2021/22.

Mais-valias: "O volume das mais-valias vai depender do montante do nosso défice. Não podemos ter saldo negativo no final da época. Se as necessidades com mais-valias serão 30 ou 40 milhões de euros, só saberemos ao longo da época. Se formos longe na Liga dos Campeões, vamos ter uma receita que vai compensar uma mais-valia que teríamos de fazer e deixa de ser necessária. No início da época, apontamos aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Menos do que isso é prejuízo para o orçamento, mais do que isso é ganho. A necessidade de mais-valias dependerá do sucesso da equipa."

Melhorar vendas online: "Vendas online estão muito abaixo do que seria normal, tem a ver com a atratividade do nosso site, do acesso às compras. Está a desenvolver-se um projeto muito ambicioso para a modernidade total, de forma a melhorar a acessibilidade para vendas no mundo inteiro. Em Portugal elas correm bem, no resto do mundo nem tanto."

Naming do estádio: "No momento da pandemia tivemos um acordo assinado que foi suspenso pela pandemia e pela não existência de público nos estádios. Era um bom contrato. Estamos à procura e há algumas hipóteses em cima da mesa. É provável que isso venha acontecer e será uma ajuda importante para o equilíbrio das nossas contas."