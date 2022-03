Menino das escolas Dragon Force marca golaço e Vitinha aprova: "Grande"

Martim Freitas, de apenas 8 anos, recebeu a aprovação do ídolo, a quem tinha dedicado o golo.

Martim Freitas é um jovem futebolista, de apenas 8 anos, que atua nas escolas Dragon Force, do FC Porto, e que tem o sonho de, um dia, representar a equipa principal dos dragões.

A referência do menino é Vitinha e, este sábado, o camisola 20 dos azuis e brancos fez as delícias do pequeno craque. Martim apontou um golaço, partilhou o vídeo no Twitter, dedicou-o ao ídolo e, algumas horas depois, recebeu resposta: "Grande", escreveu o internacional Sub-21 português.

Martim aproveitou, ainda, para deixar um pedido. "És um ídolo para mim. Espero um dia tirar uma foto ao teu lado. Obrigado, meu ídolo", reforçou.