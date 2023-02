"Melhor treinador português da atualidade? Há gente muito melhor do que eu"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após ​​​​​​​o Sporting-FC Porto (1-2), partida relativa à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos da qualidade do Sporting, que é uma equipa bem treinada e competitiva. Foi um bom jogo, e os meus jogadores estão de parabéns, são três pontos importantes".

Amorim disse que a vitória do FC Porto foi por detalhes: "Sabendo que se trata de um jogo competitivo e da qualidade em campo, é normal que os detalhes sejam extremamente importantes. Nós tínhamos ausências de peso, de gente habituada a estes palcos. Não me queixei e montei a estratégia que achei mais competente. Acho que foi um jogo muito equilibrado, em que fizemos dois excelentes golos e o Sporting fez um também excelente, com um jovem de grande qualidade. Foi um jogo equilibrado e, como em tudo na vida, os detalhes são importantes".

Considera que o Sporting está fora da corrida pelo título? "Obviamente que o Sporting está mais distante de quem vai à frente, mas faltam 14 jornadas e, conhecendo o Rúben [Amorim] e o staff e equipa do Sporting, vão lutar até ao fim por todas as vitórias e depois fazer as contas".

Jogos ganhos desta forma aumentam a crença no título? "Obviamente que os resultados são importantes, mas o importante é o trabalho diário. O resultado é a consequência da relação entre o treinador e os jogadores".

Sente-se o melhor treinador português da atualidade? "Eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Há gente muito melhor do que eu".